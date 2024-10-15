Demir Kubbe delik deşik

Gazze’de yaptığı soykırıma dünyanın sessiz kalmasından cesaretlenen ve Lübnan’ı işgale girişen terör devleti İsrail, Hizbullah saldırısı ile kalbinden vuruldu. Hizbullah güçleri, İsrail’in en elit birliği olan Golani Tugayı’nın konuşlu olduğu Hafya’daki askeri üsse insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.

Tugayın yemekhanede yemek yediği sırada gerçekleştirilen saldırı sonucu, en az 4 İsrail askeri öldü, 8’i ağır olmak üzere 70’e yakın İsrail askeri de yaralandı.

İsrail’in en gelişmiş silahlarından kabul edilen 3 katmanlı

“Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi”