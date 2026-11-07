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Geri kalanını da yok ederim

04:00, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Donald Trump.

ABD-İsrail ittifakının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı savaş, Hürmüz Boğazı’nda kitlenirken ABD’deki ara seçimler sonrası Trump ve kurmaylarının saldırı planlarını gözden geçirdiği bildiriliyor. Arabulucu taraflar muhtemel bir savaşı engellemek için diplomasi yürütüyor. Trump, tehditlerini sürdürürken İran’dan ise “Savaşa hazırız” mesajları gelmeye devam ediyor.

İran’a karşı 28 Şubat’ta başlattığı savaşı sürdürüp sürdürmeyeceğinin kararını vermek için çarşamba günü yapılan Kongre ara seçimlerini bekleyen ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonrası İran’a yönelik tehditlerine yeniden başladı. Uzmanlar, Trump’ın seçimde yenilgi alarak Kongre ve Senato’daki çoğunluğu kaybetmesinin ardından son hamlesini yaparak İran’a kapsamlı saldırılar başlatabileceğini ifade ediyor. Axios’a konuşan ABD’li üst düzey güvenlik yetkilileri, Trump’ın seçimlerden hemen sonra perşembe günü Ulusal Güvenlik Danışmanları ile bir toplantı gerçekleştirerek saldırı planlarını son kez gözden geçirdiğini bildirdi. Yetkililer, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) plan üzerinde son rötuşlarını yaptığını ve geniş çaplı saldırı için talimat beklediğini kaydetti.

KAPSAMLI VE YIKICI OLUR

Beyaz Saray’da dün gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İran’a yönelik yapılması muhtemel saldırıların öncekilerden çok daha geniş kapsamlı ve yıkıcı olabileceği sinyalini verdi. Şimdiye kadar İran’a yönelik yapılan saldırıları ve İran’ın misillemelerini “düşük ölçekli” olarak tanımlayan Trump, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz" dedi. Saldırıların İran’da geniş çaplı bir yıkım oluşturacağını ima ederek, “İran’ın yeniden inşası 25 yıl alabilir” diye konuşan Trump, “Meselenin geri kalanını halletmemiz gerekirse, tamamen hazır ve tetikteyiz” ifadelerini kullandı.

TAHRAN 7 TALEPTE ISRARLI

Reuters’e konuşan İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Tahran’ın arabulucu ülke Katar’la ABD tarafına “yeni bir barış teklifi” sunduğunu ancak bu teklifin ancak daha önce masaya konan 7 talebi karşılanırsa müzakere edilebileceğini söyledi. Diplomatik kaynaklar, yeni barış teklifinin detaylarını açıklamazken, İran’ın sunduğu 7 talebin ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının sona ermesi, ekonomik yaptırımların kaldırılması, kapsamlı bir ateşkes, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğinde Tahran’ın söz sahibi olması, ABD kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi ya da sayılarının azaltılması ve İran’a tazminat ödemesi olduğunu belirtiyor.

NÜKLEER PROGRAM BELİRSİZLİĞİ

İran’ın sunduğu yeni teklifte nükleer programına ilişkin neyi önerdiği belirsiz olmasına rağmen Trump, bu konuda kontrolün ellerinde olduğunu iddia ediyor. Beyaz Saray’daki açıklamasında, “İran’ın sunduğu tekliflerin önemi yok, önemli olan bir şey var ki; İran asla nükleer silaha sahip olamayacak” cümlelerini kullandı. İran’ın nükleer programıyla ilgini olarak kendilerinden izinsiz hiçbir adım atamayacağını öne süren ABD Başkanı, savaşa başlamamızdan geçen 7 aylık süreçte, İran’da kontrol etmeyi istediğimiz her şeyi kontrol altına aldık” şeklinde konuştu.

KATAR EMİRİ’NDEN DİPLOMATİK ÇABA

Öte yandan, Tahran’ın barış önerisini ABD’ye üreten Katar Emiri Temim Bin Hammad Âl-i Sâni, gerilimin yeniden zirveye çıkmasının ardından dün Trump’la bir telefon görüşmesi yaptı. Katar Emirlik Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider arasındaki görüşmede, mevcut krizin sona erdirilmesi, bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla sürdürülen uluslararası çabalar masaya yatırıldı. Açıklamada, Âl-i Sâni’nin Trump’tan meseleyi diplomatik yollarla çözmesini ve gerilimi yükseltmemesini istediği kaydedildi.

HIZLI MİSİLLEME HAZIR

Trump’ın tehditlerine cevap veren İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "İran Silahlı Kuvvetleri, saldırı durumunda ABD’ye ait bütün maddi ve manevi hedeflere coğrafi sınır tanımaksızın saldırı düzenleyecek" dedi. Katar aracılığıyla sundukları 7 talebin içinde Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasının da olduğunu dile getiren Ekreminiya, “Boğaz ancak bizim taleplerimiz kabul edilirse açılır” şeklinde konuştu



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Başlıklar :abdDonald Trumpisrailhürmüz boğazı
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Geri kalanını da yok ederim
Donald Trump.
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