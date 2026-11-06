Gazze'de kış kabusa dönüşüyor: 2 milyon Filistinli açıkta

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kış mevsimi yaklaşırken İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizin sürdüğü Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon Filistinlinin acil barınma yardımına ve gıda dışı temel ihtiyaç malzemelerine gereksinim duyduğunu bildirdi.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşayan 1 milyon 980 bin Filistinlinin, bölge nüfusunun yüzde 94'ünü oluşturduğu ve barınma ile gıda dışı temel ihtiyaç malzemelerine acilen ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki nüfusun yüzde 58'inin barınma konusunda kritik veya felaket düzeyinde ihtiyaç içinde olduğu vurgulandı.

Kış mevsimi öncesinde yapılan ihtiyaç değerlendirmesinin, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı 113 noktayı kapsadığı ve güvenli olmayan 18 acil barınma merkezinin tespit edildiği aktarıldı.

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Söz konusu merkezlerden 4'ünün çok yüksek, 6'sının yüksek, 8'inin ise orta düzeyde çökme riski taşıdığı kaydedildi.

Gazze'deki nüfusun yüzde 84'ünün temiz ve güvenli suya erişimde sık sık ve düzensiz kesintiler yaşadığı belirtilen açıklamada, Filistinli ailelerin yüzde 89'unun da temel hijyen malzemelerine yeterli erişim sağlayamadığı ifade edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.

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