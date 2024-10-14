İsrail’e ağır darbe: Hizbullah, Binyamina'da Golani üssünü hedef aldı

İHA ile düzenlenen saldırıda hava savunma sistemlerinin hava aracını tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı bildirildi. Saldırı sırasında İsrail askerlerinin yemekte ve bir arada olduğu öğrenilirken, olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Golani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi. Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi. Hizbullah, ayrıca İsrail’in Tel Aviv kentinin banliyölerine "kamikaze dronlar" ile hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.