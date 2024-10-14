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İsrail’e ağır darbe: Hizbullah, Binyamina'da Golani üssünü hedef aldı

İsrail’e ağır darbe: Hizbullah, Binyamina'da Golani üssünü hedef aldı

04:0014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
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Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Binyamina'da Golani Üssü’ne patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda hava savunma sistemleri hava aracını tespit edemedi, alarmlar çalmadı. En az 3 İsrail askeri öldü, 67’si de yaralandı. Terör devletinin 25 askerinin de Lübnan cephesinde yaralandığı bildirildi.

Lübnan’daki işgalini sürdüren terör devleti İsrail, kuzeydeki Kayserya kentinde Hizbullah saldırısıyla darbe aldı. Lübnan Hizbullah’ı, Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina'da Golani üssünü patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA ile hedef aldı. Saldırıda en az 3 İsrail askeri öldü, 67’den fazlası yaralandı.


Saldırı sırasında İsrail askerlerinin yemekte ve bir arada olduğu öğrenildi.

ALARMLAR ÇALMADI

İHA ile düzenlenen saldırıda hava savunma sistemlerinin hava aracını tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı bildirildi. Saldırı sırasında İsrail askerlerinin yemekte ve bir arada olduğu öğrenilirken, olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Golani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi. Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi. Hizbullah, ayrıca İsrail’in Tel Aviv kentinin banliyölerine "kamikaze dronlar" ile hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.


CEPHEDE DE KAYIPTA

İsrail devlet televizyonu KAN, pazar sabahından dün akşama kadar Lübnan’ın güneyindeki 3 ayrı çatışmada, 25 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu. KAN, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, dördünün orta derecede ve diğerlerinin ise hafif yaralı olduğunu belirtti.




#hizbullah
#israil
#saldırı
#orta doğu

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