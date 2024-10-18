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Hizbullah İsrail'e füzelerle saldırdı: Doğrudan vurduk

Hizbullah İsrail'e füzelerle saldırdı: Doğrudan vurduk

00:4218/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
AA
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinde toplu halde bulunan İsrail askerlerini füzelerle hedef alarak "doğrudan vurduğunu" duyurdu. Açıklamalarda, hedef alınan askerlerin doğrudan vurularak isabet aldıkları kaydedildi.

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamalarda, konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in kuzeyindeki Avivim, Shtula ve Kafr Giladi yerleşim yerlerindeki "büyük" asker topluluklarının özel füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamalarda, hedef alınan askerlerin doğrudan vurularak isabet aldıkları kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 412 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.



#Hizbullah
#İsrail
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