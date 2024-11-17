Gazze'nin feryadı: Kuzey yerle bir oldu

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ve Beyt Lahiya'da 1,5 ay önce başlattığı saldırılarını dün de sürdürürken, ayakta kalan binaları da yıkıyor. Görgü tanıkları işgal güçlerinin bombardımanlarda ağır hasar alan binaları buldozerlerle yıkarak zırhlı araçlara yol açmaya devam ettiğini bildirdi. Sabaha doğru Beyt Lahiya'da bir evi hedef alan İsrail ordusunun top ateşi saldırısında ise 3 sivil daha yaşamını yitirdi.





ONLARCA KİŞİ İNFAZ EDİLDİ

Beyt Lahiya ve Cibaliye'deki duruma ilişkin bir rapor yayınlayan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), 44 gündür süren saldırılar sırasında onlarca sivilin İsrail ordusu tarafından infaz edildiğini bildirdi. Euro-Med'in raporunda, işgal güçlerinin geçtiğimiz hafta Beyt Lahiya'da bir eve baskın düzenleyerek Halid eş-Şafii (58) İbrahim eş-Şafii (21) adındaki baba ve oğulu diğer aile fertlerinin önünde infaz ettiği aktarıldı. El-Cezire televizyonu ise dün görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, Gazze şehir merkezi ile kuzey bölgelerini birbirinden ayıran Natasarim Hattı'nda konuşlu İsrail kuvvetlerinin, bölgeden çıkmak isteyen Filistinli bir genci tutukladıktan sonra askeri nokta içinde infaz ettiğini bildirdi.





HASTANEDE AĞRI KESİCİ YOK!

Kuzeydeki Kemal Advan Hastanesi'nde hasta ve yaralılar ilaç ve tıbbi müdahaleden yoksun halde ölümü bekliyor. 30 yaşındaki bir Filistinli, ağır yaralı olduğunu, ayağına platin takılması gerektiğini ancak Gazze’nin kuzeyinde platin bulunmadığını söyledi. Filistinli, "Hastanede ağrı kesici bile yok" dedi.





BİR GÜNDE 45'TEN FAZLA ÖLÜ

Gazze'de İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırıları dün de devam etti. Refah'taki bombardımanlarda ikisi çocuk 13 sivil yaşamını yitirdi. Çadırlara yönelik saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken Han Yunus'ta da bir evi hedef alan işgal ordusu 10 Filistinliyi daha katletti. Terör devletinin, Şatii Mülteci Kampı'nda bir okulu hedef alması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğu ve orta kesimine saldırılarında ise 9 kişi öldü. Dün toplamda 45'ten fazla Filistinli bombardımanlarda yaşamını yitirirken, 7 Ekim 2023'ten beri ölen Filistinlilerin sayısı 43 bin 800'e, yaralı sayısı ise 103 bin 600'e ulaştı.





44 GÜN SONRA İLK YARDIM

Öte yandan, insani yardımların ulaştırılamadığı bölgeye dün, 44 gün sonra ilk kez Suudi Arabistan tarafından gönderilen insani yardım tırları giriş yaptı. Suudi yetkililer, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri taşıyan bir insani yardım kafilesinin bölgeye ulaştığını bildirdi.





Kudüs'te de yıkım var

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan bölgesindeki El-Bostan Mahallesi'ni yıkıp haritadan silme planlarını hızlandırdığı uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yıl başından bu yana 183'ten fazla yapıyı yıktığına dikkati çekildi. Yıkılan yapılardan 33'ünün Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde gerçekleştirildiği ve en çok yıkımın da El-Bostan Mahallesi'nde yapıldığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkımların önemli ölçüde arttığı belirtildi.





İki İslami Cihad yöneticisi Şam'da şehit

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, İsrail'in geçtiğimiz gün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda üst düzey iki yöneticisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İslami Cihad, İsrail'in 14 Kasım'da Şam'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İsrail'in perşembe günü Şam'da İslami Cihad'ın sivil ofis ve konutlarına düzenlediği saldırıda hareketin üst düzey yöneticilerinden 1945 doğumlu Abdulaziz Said el-Minavi ile 1972 doğumlu Rasmi Yusuf Ebu İsa, İslami Cihad mensubu bir grupla birlikte şehit edildi" ifadeleri kullanıldı.



