Yapay zeka 200 bin insanı öldürdü

Khaled A. Beydoun, Amerika Birleşik Devletleri’nde tanınmış bir hukuk profesörü, yazar, insan hakları savunucusu ve İslamofobi konusunda uzman bir akademisyen. Özellikle İslamofobi, göçmen hakları ve medeni haklar konularında çalışmalar yapan Beydoun’un Instagram hesabında 2 buçuk milyon takipçisi var. Detroit Mercy School of Law’da hukuk profesörü olarak ders veren Beydoun aynı zamanda University of California, Berkeley’de de misafir öğretim üyesi olarak çalışmış. Harvard Üniversitesi’nden hukuk derecesi bulunan Beydoun, Michigan Üniversitesi’nden de yüksek lisans derecesine sahip. Kariyeri boyunca İslamofobi ve Müslümanların Amerika’daki sosyo-politik durumu üzerine odaklanan araştırmalar yapmış olan Beydoun, 2018’de yayımlanan “American Islamophobia: Understanding the Roots and Rise of Fear” (Amerikan İslamofobisi: Korkunun Kökenlerini ve Yükselişini Anlamak) adlı kitabıyla büyük ilgi görmüş ve ABD’de İslamofobi ve Müslümanların yaşadığı ayrımcılık konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlamış. Çeşitli medya kuruluşları için yazılar yazmakta, toplumsal meselelerde görüş bildirmekte ve İslamofobi ile ayrımcılıkla mücadele konusunda sesini duyurmakta olan Beydoun geçtiğimiz hafta ise Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından gerçekleştirilen 6. Uluslararası Adalet ve Kadın Zirvesi için İstanbul’daydı. Beydoun, zirvede Gazze’de yaşananlar kapsamında “Yapay Zeka Destekli Soykırım” başlığında konuşmacılar arasında yer aldı. Yeni Şafak Pazar olarak; Beydoun ile Gazze’ye karşı yapılan soykırımı, yapay zekanın insan haklarını nasıl ihlal ettiğini ve nasıl bir tehdit oluşturduğunu konuştuk.