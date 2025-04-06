Cem Yılmaz faşist zihniyetin baskılarına daha fazla dayanamadı: 16 milyon takipçili X hesabını kapattı

CHP'nin boykot çağrılarına kulak asmayan birçok ünlü gibi Cem Yılmaz da aynı faşist zihniyetin hedefi oldu. İBB 'nin yolsuzluk operasyonları sonrasında yerli ve milli markalara yönelik başlatılan boykot çağrılarına destek vermeyen ünlüler için adeta linç kampanyaları başlatıldı. Hakkında yapılan yorumlara ve atılan mesajlara daha fazla dayanamayan Cem Yılmaz, hiçbir açıklama yapmadan X hesabını askıya aldı.

1 /10 İBB’deki yolsuzluklara ve Özel’in ekonomiyi hedef alan boykot çağrısına sessiz kalmıştı... CHP’lilerin ‘mahalle baskısı’ Cem Yılmaz’a hesap kapattırdı.

2 /10 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli ve milli markalara boykot çağrısına destek vermeyen Cem Yılmaz muhalif kesim tarafından sosyal medyada sıkça eleştirilmiş ve yorum yağmuruna tutulmuştu.







3 /10 Cem Yılmaz hesabını askıya aldı

Türk ünlüler arasında X'te 16 milyon'u aşkın takipçisiyle en çok takip edilen isimlerden biri olan Cem Yılmaz hesabını askıya aldı.



4 /10 Cem Yılmaz, X hesabını kapatmadan önce Twitter'ın alternatifi olan Bluesky'a geçtiğini takipçileriyle paylaştı.

5 /10 Bluesky'da an itibarıyla 16 bin kişilik takipçiye ulaşan Cem Yılmaz için peş peşe paylaşımlar geldi. Cem Yılmaz'a gelen mesajlardan bazıları şu şekilde...





6 /10 'Faşist baskı Cem Yılmaz’a hesabını kapattırmış'

Rüşvetin ve yolsuzluğa batmışların ve destekçilerinin yanında olmazsan adın @CMYLMZ olsa da, 16 milyon takipçili hesabını kapattırılar. Faşist baskı Cem Yılmaz’a hesabını kapattırmış.

7 /10 'Adamın hesabını kapattırmışlar'

Cem Yılmaz, sen niye tepki göstermiyorsun diye adamın hesabını kapattırmışlar. Öyle faşist bir zihniyet.

8 /10 'Böyle "baskı" başka yerde yok!'

Cem Yılmaz'ı defalarca eleştirdim. ANCAK; Söz hakkına saygı duydum. İmamoğlu ile ilgili açıklamalar yapmıyor diye çok büyük baskı yedi. Ve Cem Yılmaz 16 milyon takipçili hesabını kapattı. Cem Bey de kitle ile tanışmış oldu. Böyle "baskı" başka yerde yok!

9 /10 Yaşanan olayların ardından pek çok ünlü isim, Instagram hesaplarından X'i terk ederek Bluesky'a geçtiklerini duyurdu.

