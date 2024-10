Sayıların ardındaki Filistinli hayatlar

İşgalci İsrail’in gerçekleştirdiği soykırım saldırıları sonucu Gazze’de şehit olan Filistinlilerin hikâyelerini konu alan “Ben Bir Sayı Değilim” sergisi, geçtiğimiz günlerde Birlik Vakfı Genel Merkezi’nde ziyarete açıldı. Sadece Filistin’de değil, dünyanın her yerinde terör devletinin soykırımına maruz kalan Filistinli şehitlerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı sergi, sadece yerel halkı değil, İstanbul’a gelen turistleri de bu hikâyelere şahit tutmayı hedefliyor. Filistin’de katledilenlerin bireysel hikayelerinin öne çıktığı sergi, şehitlerin istatistikten ibaret olmadığını, sanatın farklı dallarıyla dünyaya anlatmayı amaçlıyor. Sergide her eser, bir hayatın izini sürerken hem şehitlerin anılarını ölümsüzleştirmeyi hem de izleyicilere güçlü bir farkındalık sunmayı önceliyor. Sergi, 7 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

Sanatçı Gökhan Özdemir, “Sergi, adeta ruhumun derinliklerindeki yaraların tekrar tekrar sızlamasına vesile oldu. Günler, haftalar, aylar hatta yıllar geçiyor, Her gün bir bir kaybediyoruz kardeşlerimizi ve isimlere yetişemiyoruz artık. Sayılar yerini alıyor... Bugün 10 kişi, yarın 50 kişi. Ama hiçbiri bir sayı değil ve hepsi bu hayattan zalimce koparılan birer hikâye.... Çalışmam da bu sayı yığınının altında ezilip kalmamalı tüm hikâyeler dedim. Her birini göremesek de, görmeye çalışalım istedim. Eserimi ve hatta tüm eserleri gören herkesin bu acıya sahip çıkmasını, bir an bile unutmamalarını isterim. Çünkü unutmaya başlarsak; ümmeti bir sayı yığınının altına, kendi ellerimiz ile bir kerede biz gömmüş oluruz. Ayette de bahsedildiği üzere ‘Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz’ (Bakara 154) Gönlümüzde, ruhumuzda bizde daima diri tutmalıyız.”