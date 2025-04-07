AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen AK Parti MKYK toplantısı sona erdi.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası bastın toplantısında açıklamalarda bulundu.





İşte Çelik'in açıklamaları;





TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılacak. Kapsamlı sunumlar MYK’da yapılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu.





Gazze’deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani durum vahim boyutta. Çizgisini değiştirmeyen tek ülke Türkiye.





İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katliam sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz.





Bahçeli'nin mesaiye başlaması





Sayın Bahçeli geçtiğimiz hafta istirahati sonrası göreve başladı. Kendilerine tekrardan sağlık, sıhhat dileklerimizi arzu ediyoruz. İyileşme sürecinde de o sürecin yoğunluğu içerisinde bile terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyetini, iyileşme sürecin hasta yatağından bile o derece güçlü bir şekilde, sahiplenerek bütün hassasiyetleri en ince ayrıntısına kadar takip ederek sürece dönük olarak hep hassasiyeti hem de bu sürecin gündemde tutulmasına dair değerlendirmelerini paylaşması çok kıymetliydi.





"Yeni adımlarımız olacak"





Yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye hedefinin herhangi bir yol kazasına uğramadan hedefine ulaşabilmesi için önemli değerlendirmeler ve uyarılar yaptı.





Cumhurbaşkanımız MYK açılış konuşmasında terörsüz Türkiye için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ifade etmişlerdir.





Terörsüz Türkiye'de başarıya ulaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu hedefe ulaşmak için yeni adımlarımız olacak.





'Sıfır atık güçlü yankılar buldu'





Dünyanın önemli gündemlerinden birisi dünyanın yaşanabilir bir yer olmakla ilgili karşı karşıya kaldığı tehditler. Son 100 yılda insan eli ile dünyaya verilen zarar belki bin yıl boyunca verilmedi. Bazı konularda dünyayı geri dönülemez bir noktaya getirdiğini gösteriyor. Bugün verilen sanayileşme ile kapitalizm ile aşırı kar hırsıyla verilen zararın önüne geçilmesi için dünyada önemli inisiyatifler gündeme geliyor. Ülkemizde en önemli inisiyatif sınıf atık inisiyatifidir. Hem New York’taki toplantılarda hem BM süreçlerinde son derece güçlü yankılar buldu.





Son 10 günde gerçekleşen siyasi gündemle ilgili çeşitli safhalarda görüşlerimizi paylaştık. Özetle gelinen nokta şudur: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in provokasyondan mandacılığa uzanan geniş bir literatürde negatif siyasetin pek çok kalemine imza atmış olmasıdır.





Esnafın, çiftçinin emeğine karşı bir partinin kampanya yapması esnafın, çiftçinin emeğinin kabul görmemesi ile ilgili olarak yürüttüğü bu kampanya Türk siyasi tarihinde bir partinin kendi vatandaşlarının emeğini kavga unsuru yaptığı bir ilktir. Tabi bütün açılardan bakıldığında sosyal açıdan bakıldığında uzun zamandır sayın Özgür Özel büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar, olmayanlar diye ayırarak sosyal bölücülük dediğimiz zararlı bir faaliyete imza atmaktadır.





"CHP siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur"





Hiçbir şekilde bu vatandaşımız tarafından kabul görmemiştir. CHP yönetimi eliyle giderek marjinalleşen siyasetin içerisine mahkum etmiştir. En son olarak büyük bir demokrasi siyaset hatası yaparak Özgür Özel hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı hiçbir şekilde yanımızdan geçmeyecek birtakım ifadelerle etiketlemeye çalıştı. Bu etiketlemeyi yaparken kendi zihnindeki, kendi siyasi hayatlarındakini yansıtıyorlar.





Hükümetimize dönük olarak Cunta yönetimi ifadesi kullanılması CHP yönetiminden seçilmiş iradeye saygısızlığın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Madem bu cunta yönetimi bahsini açıyor. O zaman bu konuya eğilmekte fayda var. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur ya da ortaya çıkan bütün cuntalar karşısında destek vermiştir.





Sadece Cumhurbaşkanımıza dönük değil bizden önce güçlü halk iradesi ile seçilmiş bütün yönetimlere karşı CHP’nin yazılımlarının normal çıktısını bundan ibarettir. Millet iradesi ile kavgalı bir yazılımdır. Şimdi bu göreve başladığı dönemlerde de Özgür Özel normalleşmeden bahsetti, normalleşmeden geldiği nokta dışarıdaki odaklara dilekçe yazmaktan ibarettir. Dışarıdaki odaklara Türkiye’yi şikayet etmekten ibaretti.





"Hukuki karşılığı partimiz tarafından verilecektir"





Temel mesele CHP’nin kendisinde olan sıfatları başkasına yapıştırmaya çalışması, başkalarının sıfatlarını Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde engellemeye çalışmasından ibarettir. Hukuki karşılığı da partimiz tarafından verilecektir.





"CHP tarihinde görülmüş şey değil"





Bugün gösterilen performans açısından baktığımızda siz milli irade ile seçilmiş hükümetimize karşı bu ifadeyi kullanıyor ama kendisi hayal kırıklığına uğradım diyerekten tutup yabancı odaklardan kendilerine sahip çıkılması için siyasi dilekçe yazmaya devam ediyor. Bu trajik durumdur biz rakibimizin bu hale düşmesini istemeyiz. CHP tarihinde görülmüş şey değildir. Bütün vatandaşlarımızı incitmektedir.





Biz siyasi olarak bütün faaliyetlere cevap verdik. AK Partimizin bütün siyasi hayatı, hikayesi devlet hayatına ve millet hayatına çökmüş cuntaların tasfiyesinden ibarettir. Şimdi de bu şekilde kendi durumlarını örtbas etmek için kamuoyunda cevap veremedikleri sorulardan kaçmak için sahte siyaset yapanlara cevabımızı vermeye devam edeceğiz.





Bir siyaset kurdukları zaman siyaseti temellendirdikleri iddialar konusunda bu kadar çürük temelde siyaset inşa etmeleri ibret verici. Antalya Diplomasi Forumu yapılacak. Gelmeyecek kişi genişlemeden sorumlu komiser. Toplu randevu iptali ya da herhangi bir şekilde Türkiye ile teması kesme gibisinden bir şey yok. Türkiye en çok randevu talep edilen ülkedir.





"Hayal kırıklığına uğradım diyen Özgür Özel’





Bugün dışarıdan yardım talep eden kişi CHP’nin genel başkanıdır. Bu tartışmayı örtmek için uyduruk iddiaya sarılıyor. Arkasına bir dayanak koy deseniz söyleyeceği hiçbir şey yok.





DEM Parti’den görüşme talebi geldi. Cumhurbaşkanlığı özel kalemi tarafından bu hafta içerisinde randevu ayarlanacaktır.







