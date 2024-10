Her sanatçının bir imzası olmalı

Bir keresinde röportaj yapmak için görüştüğüm bir sanatçı, bana başka eserleri anlamak için onlara dokunduğunu söylemişti. Bu öneri hep aklımın bir köşesinde kaldı. Fırsat buldukça -elbette esere zarar vermeyecekse ve yasak değilse- ben de merak ettiğim eserlere dokunmaya onları parmak uçlarımla tanımaya çalıştım. Ahmet Nejat Birdevrim’in 46 yıllık sanat yaşamının çıktıları da ben de bu isteği uyandırdı. Eserlerin pürüzlü arka planı sanki çorak toprakları uydu görüntüsünden izlemek gibiydi. Pürüzlü yüzeylerin üzerindeki ayet-i kerimeler, Allah lafzı ve Efendimizin ismi ise bir o kadar kusursuzdu. İlk kez karşılaştığım bu dokunun telif hakkının kendisinde olduğunu söyleyen Birdevrim, bu dokunun serüvenini, “1993 yılında hacca gittiğim zaman uçağımız çölün üzerinden geçerken bütün çölün kabarıklıklarının Allah lafzı olduğunu hissettim ve gördüm. Bu dokuyla benim esas ifade etmek istediğim şey Mekke toprağı. Bu doku, çölü ifade ediyor” sözleriyle anlatıyor. Pürüzlü çöl toprağı dokusu üzerine yine seramik hat istiflerini pürüzsüz bir şekilde işleyen Birdevrim, “Oluşturduğu zıtlık sayesinde çok daha farklı gözüküyor ve kendini öne çıkarıyor. Ayrıca bu doku üzerine sadece ayet-i kerimeleri ve Allah lafzını çalışıyorum çünkü her şeyin üzerinde onun olduğunu anlatmak istiyorum” diyor. 1993 yılından beri çalıştığı bu dokuyu öğrencilerinin yalnızca İslami eserler çalışması için kullanmalarına izin verdiğiniz anlatan Birdevrim, “Çünkü bu dokuya bakanlar 46 senedir Allah kelamı görüyor” diyor.

Seramikle ilgili ilk çalışmaları uzun yıllar yaptığı dalışlarla şekillendiğini anlatıyor Birdevrim. “Yaklaşık on yıla yakın sualtı ile uğraştım. Ve o suyun altındaki muhteşem dünyayı ben toprağıma nasıl yansıtabilirim diye düşündüm” diyen Birdevrim, eserlerinde kullandığı turkuvaz sırrı dört yıl boyunca yaptığı yaklaşık 3 bin 5 yüz deney sonucunda elde etmiş. Bu sırrı bulduktan sonra suyun altındaki güzelliği itinayla toprağına yansıtmış. Daha sonra yine bu özel rengi aracı kılarak, “Bu renkle Allah’ı nasıl ifade edebilirim?” düşüncesi üzerine yoğunlaşan Birdevrim, “Biliyorsunuz turkuvaz mecazi olarak enginlik ve derinliği, sonsuzluğu ifade eder. Sonu bucağı yoktur. Ben turkuvazımı İslami çalışmalarımda kullanmaya karar verdim” diyor.

“Hem öğretici olmak hem de bir yandan sanatı icra etmek bence çok daha zevkli” diyen Birdevrim, öğrencilerine bir şey öğretirken, aynı zamanda öğrendiğini ifade ediyor. Uygulama, öğretme ve öğrenmenin bir arada olduğunun altını çiziyor, “Öğrencilerimizin hocasıyız ama aynı zamanda öğrenciler de bizim hocamız. Öğrenciler olmazsa biz olmayız. Dolayısıyla bütün varlığımız öğrenciler. O yüzden de öğrencinin, bizim gibi sanatçıların üzerine katkıları çok büyüktür. Çünkü bizi devamlı teşvik ederler. Bizim güzel sanatlardaki hocaların her birinin zamanda bir sanatçı kimliği vardır. Yetiştirdiği öğrencisi de aynı zamanda onun bir eseridir. O yüzden ben bütün hocalarımı anarım. Çünkü onlardan öğrendim. Onlar da benim her sergime gelir gurur duyarlardı, ben de benim sergime gelmelerinden gurur duyardım” diyor. Turkuvaz sırrı dışında öğrencilerine bildiğim her şeyi öğrettiğini anlatan Birdevrim, “Bunun nedeni şudur: Sanatçının bir imzası olması gerekiyor ve o imzayı kimse taklit edemez. Bunu ne kanunu olarak taklit edebilir ne de aynısını yapabilir. Sanatçının da böyle bir sırrı olsun ki gizemli olsun. Sanatçı biraz gizemli olmak zorunda” açıklamasını yapıyor. Seramik teknolojileri üzerine aynı zamanda TÜBİTAK’ın danışmanlığını da yapan Birdevrim, sırlar hakkındaki tekniklerini seramik teknolojileri dersinde öğrencilerine aktarıyor.