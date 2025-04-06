Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergisi kararlarının ardından yükselmeye devam ediyor. Son üç ayda gram altın, yaklaşık %29 oranında bir artış göstererek yatırımcıların ilgisini bir kez daha çekti. Peki, önümüzdeki süreçte gram altında fiyatlar nasıl şekillenecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için yeni rekor tahminini paylaştı. Gram altının 6 bin TL'ye erişebileceğini belirten uzman isim altın yatırımcıları için tarih verdi... İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında son durum...

1 /16 Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için rekor tahminini açıkladı. Gram altın 6 bin TL olabilir diyen Memiş, verdiği tarihle yatırımcıların gözünü yeniden altına çevirmesine sebep oldu.





2 /16 Altın Yükselişini Sürdürüyor: Küresel Belirsizlikler Fiyatları Etkiliyor

Altın, son dönemde birçok faktörün etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Özellikle Trump’ın gümrük vergisi artışı sonrası küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve korku dalgası, altın fiyatlarına yansıdı. Son üç aydır yükselme trendini sürdüren altın, bayramda ve tatillerde de yükselmeye devam etti. Altın fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıları harekete geçirmeye yönlendirdi.



3 /16 Trump'ın Vergi Kararları ve Piyasalardaki Son Durum

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin, Trump’ın vergi tarifeleri açıklamaları ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu kararların, özellikle Amerikan borsalarında sert düşüşlere ve küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını vurgulayan Memiş, bu durumun altın fiyatlarını da etkilemeye devam ettiğini ifade ediyor. Memiş’e göre, altın, vergi tarifelerinin etkisiyle kısa vadede sert düşüşler görebilir, ancak bu düşüşler yeni alım fırsatları yaratacak.

4 /16 Haziran'a Kadar Alım Fırsatı: Altın Fiyatları Düşebilir

İslam Memiş, altın yatırımcılarını özellikle Haziran’a kadar alım yapmaya teşvik ediyor. Kısa vadede sert fiyat düşüşleri yaşanabileceğini belirten Memiş, bu süreçte altın almak isteyenler için fırsatlar olduğunu söylüyor. Uzman, bu süreçte altın almayı planlayanların temkinli olmalarını, ancak uzun vadede fiyatların yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.

5 /16 Gram Altın İçin Yıl Sonu Tahmini: 6 Bin TL!

Altın fiyatlarının uzun vadede yükselişini sürdüreceğini belirten İslam Memiş, CNN Türk'te yaptığı açıklamada yıl sonu hedeflerini de paylaştı. Gram altının 4.500 TL seviyelerine kadar çıkacağını, 12 ay içinde ise 6 bin TL’yi görebileceğini ifade etti. Ayrıca, ons altın için 4.250 dolar hedefinin gerçekleşebileceğini belirten Memiş, jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşlarının altın fiyatlarını yukarıya taşıyan faktörler arasında yer alacağını söyledi.

6 /16 Altın Yatırımcıları İçin Yeni Fırsatlar

Altın ve para piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen, uzun vadeli yatırımlar için altının güvenli liman olmayı sürdüreceği öngörülüyor. Altın fiyatlarındaki artış, belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemlerde daha da hızlanabilir. Bu süreçte yatırımcıların dikkatli bir şekilde strateji belirlemesi ve gelişmeleri takip etmesi önem taşıyor.



7 /16 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3 bin 709,52 Satış: 3 bin 710,58





8 /16 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3. bin 36,34 Satış: 3 bin 40,14







9 /16 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 5 bin 935,23 Satış: 6 bin 66,80





10 /16 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 23 bin 740,90 Satış: 24 bin 192,97





11 /16 TAM ALTIN FİYATI

Alış: 24 bin 877,00 Satış: 25 bin 33,00



12 /16 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 11 bin 833,36 Satış: 12 bin 133,59





13 /16 ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 23 bin 740,90 Satış: 24 bin 192,97



14 /16 ATA ALTIN FİYATI

Alış: 25 bin 283,06 Satış: 25 bin 922,52











15 /16 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2 bin 83,22 Satış: 2 bin 995,56

