Trump'tan Çin'e ek vergi tehdidi: Mühlet verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34 vergi artışını geri çekmemesi durumunda 9 Nisan'da yüzde 50 ek vergi getireceğini açıkladı. ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti. Öte yandan Trump, Çin'in geri adım atmaması halinde talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakerelerin sonlandırılacağını da kaydetti.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları kızışıyor.
Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
"ABD'ye yönelik 'uzun vadeli suistimalinin' ötesinde"
ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti.
Çin'e müzakere resti, diğer ülkelere yeşil ışık
"Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak."
Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakerelerin derhal başlayacağını ifade etti.