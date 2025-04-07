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Trump'tan Çin'e ek vergi tehdidi: Mühlet verdi

Trump'tan Çin'e ek vergi tehdidi: Mühlet verdi

18:277/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Trump, Çin'i yüzde 50 ek tarife uygulamakla tehdit etti.
ABD Başkanı Trump, Çin'i yüzde 50 ek tarife uygulamakla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34 vergi artışını geri çekmemesi durumunda 9 Nisan'da yüzde 50 ek vergi getireceğini açıkladı. ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti. Öte yandan Trump, Çin'in geri adım atmaması halinde talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakerelerin sonlandırılacağını da kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları kızışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump
, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD'ye yönelik 'uzun vadeli suistimalinin' ötesinde"

ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti.

Çin'e müzakere resti, diğer ülkelere yeşil ışık

Trump, Çin'in halihazırda "rekor düzeyde" olan gümrük tarifeleri, parasal olmayan tarifeler, şirketlerin sübvansiyonu ve uzun vadeli büyük para birimi manipülasyonuna ek olarak yüzde 34 oranında misilleme tarifeleri duyurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak."

Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakerelerin derhal başlayacağını ifade etti.



#Donald Trump
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