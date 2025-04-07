Asya piyasalarında Trump krizi: Endeksler sert düştü

Haftanın ilk işlem gününde, Şanghay’dan Tokyo’ya, Sidney’den Hong Kong’a kadar Asya’nın önde gelen borsa endekslerinde sert düşüşler kaydedildi.





Asya ekonomileri, küresel ticarette önemli bir üretim merkezi olması sebebiyle, uygulanan yeni tarifelerden doğrudan etkileniyor. Aynı zamanda, küresel bir ticaret savaşının dünya ekonomisinin lokomotifi olan ABD’de durgunluk yaratabileceği endişeleri de bölgeyi baskı altında tutuyor.





Gün ortasına gelindiğinde Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 6, Avustralya ASX 200 endeksi yüzde 4, Güney Kore Kospi endeksi ise yüzde 4,7 değer kaybetti.





Çin ana karası, Hong Kong ve Tayvan’daki düşüşler ise Cuma günü tatil nedeniyle kapalı olan bu piyasaların, diğer piyasalardaki kayıpları yeni fiyatlamasıyla daha da derinleşti. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 6’nın, Hang Seng ve Tayvan Ağırlıklı Endeksi ise yüzde 10’un üzerinde düşüş gösterdi.





"Tarifeler, enflasyon beklentilerini tetikliyor”

Londra Borsası Grubu’na bağlı FTSE Russell’dan Julia Lee, “Tarifeler, enflasyon beklentilerini ve olası bir durgunluğu tetikliyor” değerlendirmesinde bulundu.





Yatırım bankası Goldman Sachs, ABD’de önümüzdeki 12 ay içinde durgunluk yaşanma ihtimalini yüzde 35’ten yüzde 45’e yükselttiğini açıkladı. JPMorgan ise ABD ve küresel ölçekte durgunluk ihtimalini yüzde 60 olarak tahmin ediyor.





ABD ekonomisinde yaşanacak olası bir yavaşlama, Asya’dan yapılan ihracatı ciddi şekilde etkileyecek. Zira ABD, bölge ülkeleri için en büyük pazarlardan biri konumunda.





Vanguard yatırım şirketinin Asya-Pasifik baş ekonomisti Qian Wang, “Asya, ABD’nin tarife artışlarının en sert etkilerini hissediyor. Yeni ve daha yüksek gümrük tarifeleri kalıcı hale geliyor. Bu durum, hem kısa hem de uzun vadede, özellikle küçük ve dışa açık ekonomiler için olumsuz sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.





Küresel piyasalardaki sert satışlar daha da derinleşti

Cuma günü Çin’in misilleme kararının ardından küresel piyasalardaki sert satışlar daha da derinleşti. ABD’de S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde 6 gerileyerek 2020’den bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 5 düşerek son beş yılın en sert günlük kaybını yaşarken, Almanya ve Fransa’daki borsalarda da benzer oranlarda düşüşler gözlendi.





Julia Lee, piyasaların önümüzdeki günlerde de baskı altında kalabileceğini belirtti:

“ABD vadeli işlemlerinde devam eden düşüşler, Wall Street’te bu gece de sert bir seans yaşanabileceğini gösteriyor.”





Trump’ın tüm ülkeleri kapsayan yüzde 10 oranındaki yeni ithalat vergilerini açıklamasının ardından, dünya genelinde borsalar trilyonlarca dolar değer kaybetti. Çin, Avrupa Birliği ve Vietnam gibi önemli ticaret ortakları da bu artışlardan doğrudan etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.



