Bahçeli'den Özel'e Cunta tepkisi

Bahçeli yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır."





"Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde adım adım ilerleyişin yaşandığı şu günlerde, herkes söylediği söze daha dikkat etmelidir"





"Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sözde tartışmaya yeltenmek, bununla da kalmayıp cuntacılıkla suçlamak bir nevi darbe çığırtkanlığından başka şey değildir"

" Kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalı . Türk milletinin muarazam desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır"





'CHP tek parti olmakla nam salmıştır'

"Şayet CHP Genel Başkanı, cuntacı arıyorsa yüzünde sırıtan ve her milli hadise sonrasında aşınan demokrasi maskesini çıkarıp aynaya bakmalı veya tek parti olmakla nam salmış CHP'nin postallar üzerine inşa edilmiş rehinli tarihini okumalıdır."





"CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı baştan ayağa aşikar olan kuşkulu ve kumandalı bir senaryo kapsamında, muhtemelen de ülkemiz aleyhine plan yapan iç ve dış mihrakların tazyik, tertip ve tesiriyle gerçekleşmiştir." dedi.







