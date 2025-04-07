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Bahçeli'den Özel'e Cunta tepkisi

Bahçeli'den Özel'e Cunta tepkisi

17:137/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
DHA
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Bahçeli: "CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir." dedi.
Bahçeli: "CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir." dedi.

Bahçeli: CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir.

Bahçeli yaptığı açıklamada
"Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır."

"Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde adım adım ilerleyişin yaşandığı şu günlerde, herkes söylediği söze daha dikkat etmelidir"


"Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sözde tartışmaya yeltenmek, bununla da kalmayıp cuntacılıkla suçlamak bir nevi darbe çığırtkanlığından başka şey değildir"

"
Kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalı
. Türk milletinin muarazam desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır"

'CHP tek parti olmakla nam salmıştır'

"Şayet CHP Genel Başkanı, cuntacı arıyorsa yüzünde sırıtan ve her milli hadise sonrasında aşınan demokrasi maskesini çıkarıp aynaya bakmalı veya tek parti olmakla nam salmış CHP'nin postallar üzerine inşa edilmiş rehinli tarihini okumalıdır."


"CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı baştan ayağa aşikar olan kuşkulu ve kumandalı bir senaryo kapsamında, muhtemelen de ülkemiz aleyhine plan yapan iç ve dış mihrakların tazyik, tertip ve tesiriyle gerçekleşmiştir." dedi.



#Devlet Bahçeli
#Özgür Özel
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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