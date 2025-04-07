Sosyal medyada yeni akım: Studio Ghibli'deki ilk siyasetçi Devlet Bahçeli

Partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri başta olmak üzere parti teşkilatı, Genel Merkez personeliyle fotoğraf çektirdi.

Studio Ghibli, Japon sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor. "ChatGPT Ghibli filtresi," de genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel için kullanılıyor.