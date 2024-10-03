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Filistinli şehitlerin hikayeleri Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde İstanbul'da yaşatılacak: Ben Bir Sayı Değilim

Filistinli şehitlerin hikayeleri Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde İstanbul'da yaşatılacak: Ben Bir Sayı Değilim

22:083/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
AA
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Sergi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
Sergi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Terör devleti İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım saldırıları sonucu Gazze'de şehit olan Filistinlilerin hikayelerini konu alan 'Ben Bir Sayı Değilim' sergisi, Aksa Tufanı'nın yıl dönümü 7 Ekim'de Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde ziyarete açılacak. Sergi, İstanbul'a gelen turistleri de bu hikayelerle Gazze'deki soykırıma şahit tutmayı hedefliyor.

İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de şehit edilenlerin hikayelerini konu alan "Ben Bir Sayı Değilim" sergisi, "Aksa Tufanı"nın birinci yılı dolayısıyla 7 Ekim'de Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde ziyarete açılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sadece Filistin'de değil, dünyanın her yerinde terör devletinin soykırımına maruz kalan Filistinli şehitlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı sergi, sadece yerel halkı değil, İstanbul'a gelen turistleri de bu hikayelere şahit tutmayı hedefliyor.

Serginin, Arapça ve İngilizce çevirilerle her kesimden ziyaretçiye ulaşması planlanıyor.

Filistin'de katledilenlerin bireysel hikayelerinin öne çıktığı sergi, şehitlerin istatistikten ibaret olmadığını, sanatın farklı dallarıyla dünyaya anlatmayı amaçlıyor.

Sergide her eser, bir hayatın izini sürerken hem şehitlerin anılarını ölümsüzleştirmeyi hem de izleyicilere güçlü bir farkındalık sunmayı önceliyor.

Sergi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.


Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağına misafir oldu

Albayrak Grubu “Besmele-i Şerif” Hat Eserleri Sergisi ile Kültür Yolu Festivali’nde İslam sanatının yegâne kıymetlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürülen sergi, “Besmele-i Şerif” temasıyla Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağında sanatseverlerle buluştu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 14 Eylül tarihinde, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı.

#Ben Bir Sayı Değilim
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