İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de şehit edilenlerin hikayelerini konu alan "Ben Bir Sayı Değilim" sergisi, "Aksa Tufanı"nın birinci yılı dolayısıyla 7 Ekim'de Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde ziyarete açılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sadece Filistin'de değil, dünyanın her yerinde terör devletinin soykırımına maruz kalan Filistinli şehitlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı sergi, sadece yerel halkı değil, İstanbul'a gelen turistleri de bu hikayelere şahit tutmayı hedefliyor.

Serginin, Arapça ve İngilizce çevirilerle her kesimden ziyaretçiye ulaşması planlanıyor.

Filistin'de katledilenlerin bireysel hikayelerinin öne çıktığı sergi, şehitlerin istatistikten ibaret olmadığını, sanatın farklı dallarıyla dünyaya anlatmayı amaçlıyor.

Sergide her eser, bir hayatın izini sürerken hem şehitlerin anılarını ölümsüzleştirmeyi hem de izleyicilere güçlü bir farkındalık sunmayı önceliyor.

Sergi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.



