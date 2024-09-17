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Fırçadan Umuda: Gazze'ye destek sergisi sanatseverleri ağırlayacak

"Fırçadan Umuda: Sanatın Gücüyle Gazze'ye Destek" sergisi, 22-23 Eylül tarihlerinde Bahariye Mevlevihanesi'nde sanatseverlerle buluşacak. 22 kadın ressamın katkısıyla hazırlanan serginin tüm gelirleri, Gazze'deki acil insani yardım çalışmalarına aktarılacak.

16:12 - 17/09/2024 Salı
AA
"Fırçadan Umuda: Sanatın Gücüyle Gazze'ye Destek" sergisi, 22 ve 23 Eylül'de Bahariye Mevlevihanesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.
"Fırçadan Umuda: Sanatın Gücüyle Gazze'ye Destek" sergisi, 22 ve 23 Eylül'de Bahariye Mevlevihanesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 22 kadın ressamın hazırladığı "Fırçadan Umuda: Sanatın Gücüyle Gazze'ye Destek" sergisi, 22 ve 23 Eylül'de Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenecek.


Sergiden elde edilecek gelirin tamamı, İnsan Vakfı aracılığıyla Gazze'deki acil insani yardım çalışmalarına aktarılacak.


Sergi sanatçılarının hazırladığı manifestoda, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın sessizliği, Gazze'deki soykırıma ortak olmaktır. Her birey, kendi imkanları dahilinde bu insanlık sınavında sorumluluk almalıdır. Modern zamanlarda, kötülük karşısında mücadele etmenin birçok yolu bulunmaktadır. Sanat, bu mücadelede en etkili silahlardan biridir. Biz kadın ressamlar olarak, fırçalarımızla Gazze için çiziyor, umudun renklerini paylaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında sanatçılar bu soykırımı duyurmak için seslerini yükseltirken, biz de İstanbul'dan bu çağrıya katılıyoruz"

Sergiyle, Gazze konusunda toplumsal vicdanın harekete geçirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.




#Fırçadan Umuda
#gazze
#İnsan Vakfı
#sergi
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