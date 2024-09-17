Fırçadan Umuda: Gazze'ye destek sergisi sanatseverleri ağırlayacak

"Dünyanın sessizliği, Gazze'deki soykırıma ortak olmaktır. Her birey, kendi imkanları dahilinde bu insanlık sınavında sorumluluk almalıdır. Modern zamanlarda, kötülük karşısında mücadele etmenin birçok yolu bulunmaktadır. Sanat, bu mücadelede en etkili silahlardan biridir. Biz kadın ressamlar olarak, fırçalarımızla Gazze için çiziyor, umudun renklerini paylaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında sanatçılar bu soykırımı duyurmak için seslerini yükseltirken, biz de İstanbul'dan bu çağrıya katılıyoruz"