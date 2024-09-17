Fırçadan Umuda: Gazze'ye destek sergisi sanatseverleri ağırlayacak

Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 22 kadın ressamın hazırladığı "Fırçadan Umuda: Sanatın Gücüyle Gazze'ye Destek" sergisi, 22 ve 23 Eylül'de Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenecek.
Sergiden elde edilecek gelirin tamamı, İnsan Vakfı aracılığıyla Gazze'deki acil insani yardım çalışmalarına aktarılacak.
Sergi sanatçılarının hazırladığı manifestoda, şu ifadelere yer verildi:
Sergiyle, Gazze konusunda toplumsal vicdanın harekete geçirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.