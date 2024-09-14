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Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağına misafir oldu

Albayrak Grubu “Besmele-i Şerif” Hat Eserleri Sergisi ile Kültür Yolu Festivali’nde İslam sanatının yegâne kıymetlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürülen sergi, “Besmele-i Şerif” temasıyla Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağında sanatseverlerle buluştu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 14 Eylül tarihinde, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı.

16:49 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Besmele-i Şerif Hat Sergisi Gaziantep’te.
Besmele-i Şerif Hat Sergisi Gaziantep’te.

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Grup, Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi ile Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağında sanatseverleri ağırladı. Sergiye; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katıldı. 14 Eylül tarihinde, Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 30 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Sergisi daha önce de Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu.



Hattatlar sanatseverleri ağırladılar

13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmiş ve bu yıl da Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarında ziyaretçilerini ağırlamıştı. Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Sanatseverlerin pek çok hat eserinin fotoğrafını çekmesi ve hattatlardan bilgi almaları dikkat çekiyor.



Sanatseverlerin bu ilgisine karşılık veren Sergi, güçlü bir kadroyla Gaziantep’teydi. Usta hattatlar; Abdurrahman Depeler, Mustafa Parıldar, Serkan Selalmaz, Abdurrahim Kahya ve Sami Naddah sergi alanında sanatseverleri ağırlayarak, hat sanatının incelikleri hakkında merak edilen soruları yanıtladır. Hattatların hünerlerini izleyen sanatseverler, bir hat eserinin çizimine şahit olurken, hattatlar ve eserleriyle fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler.



Albayrak Grubu’nun kültürel yolculuğu devam ediyor

Albayrak Grubu ve İslam sanatının yegâne incisi hat sanatının buluşma serüveni 10 yıllık bir yolculuğun izlerini taşıyor. Grup, her yıl Ramazan ayında usta hattatlar tarafından belirlenen bir konu çerçevesinde kaleme alınan tematik sergileri, güçlü koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturduğu koleksiyon sergileri ve Ruha Şifa Hüsn-i Hat Sergisi ile dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlere seslenmeye devam ediyor.



Kültür Yolu Festivali’ne konuk olan Grup, 10. yıl teması olan “Besmele-i Şerif” ile sanatseverleri karşıladı. Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi’nde sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.


Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 17 Ağustos tarihinde, Erzurum Çifte Minareli Medrese’de sanatseverleri ağırladı.


#Gaziantep
#Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi
#Kültür Yolu Festivali
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