Fırçalar Filistin'e umut oldu

Filistin halkının 7 Ekim’den bu yana maruz kaldığı İsrail katliamına dikkat çekmek ve Gazze halkına destek olmak isteyen 22 kadın ressam bir sergi düzenledi. İnsan Vakfı’nın düzenlediği, Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nin destek verdiği “Fırçadan Umuda” sergisi, dün akşam sona erdi. Bahariye Mevlevihanesi’nde sergilenen 65 eserden elde edilen gelir, Gazze halkı yararına bağışlanacak. Yağlı boya, sulu boya ve karakalem çalışmaların yer aldığı serginin küratörlüğünü, Meryem Veli yaptı. Sergiyle bütün dünyaya ve insanlığa Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmeye çalıştıklarına değinen Veli, “Her ne kadar ‘Türkiye’de olsak da onlarla beraberiz’ demek amacıyla bu sergiyi açtık. Eserlerin hepsinin bir bedeli var, ama biz bedellerini en alt seviyeden belirledik. Fakat benim asıl dikkat çekmek istediğim şey şu, evet bunu bir bağış yöntemi olarak belirledik ama burada biz Gazze’den bağışlanma diliyoruz. Biz bağışlamıyoruz, onlar bizi bağışlasın diye buradayız. Onun için ses vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

VALİ GÜL’ÜN EŞİ DE ESER SATIN ALDI

Sergiye beş sulu, dört yağlı boya eserle destek veren, aynı zamanda projenin de sahibi sanatçı Meryem Terzi’nin Kubbetü’s-Sahra’yı resmettiği tablosunu İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül satın aldı. Özgür Filistin için sanat eseri üretme fikrinin hep aklında olduğunu, projeyle bu fikri eyleme döktüklerini dile getiren Sanatçı Terzi, eserini şu sözlerle anlattı: “Kubbetü’s-Sahra etrafında yıkıntılar, yaşanan zulüm… Simgeleşmiş çocuk fotoğrafını ise özellikle kullandım. Çünkü herkes hatırlıyor. Bu kızcağız büyüyor ve bir özgürlük savaşçısı oluyor. Umudumuz da onurlu mücadelemiz de devam ediyor. Güvercinler de barışı simgeliyor. Filistin özgür olacak inşallah. Bu ümidimizi hiç kaybetmiyoruz.”

Fatma Güllü Merve Nur Demiray Meryem Terzi

AYŞENUR’UN YERİNDE OLMAK İSTEDİK

Sergi için, bu ayın başında işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin karakalem portresini çizen resim öğretmeni Fatma Güllü, çiçekler arasında sunduğu Eygi tablosu için şu ifadeleri kullandı: “Acısı büyük. Tabloyu yaparken aynı duyguları biz de yaşadık. Bazen yerinde olma isteğimiz bile oldu. Yapabildiğimiz böyle küçük şeyler oluyor. O bizim yapamadığımız şeyi yaptı.” Sergiye Ankara’dan katılan Merve Nur Demiray’ın “Umay” isimli tablosu satılan ilk eser oldu. Demiray, Selçuklu döneminden bir hanım sultanı çizdiği tablosunun Gazze’ye umut olmasını dileyerek, “Elimden geldiğince yardım etmek, ulaşmak, dokunmak istedim. Belki küçük bir çocuğa, belki bir kadına gidecek, hiç bilmiyorum” dedi.

GÜNÜN ANISI ÇOCUKLARA MİRAS KALACAK

Sergiden iki eser satın alan Veysel ve Kübra Dinç çifti, “Selvigül Şahin ve Gülşah Adaş hanımefendilerin eserlerini beğendik. Eserler kendi alanlarında çok kıymetli çalışmalar, ancak bizim burada toplanma amacımız daha güçlü bir duygu temelinde oldu. ‘Fırçadan Umuda’ isimli bu sergiye katılarak aslında Gazze halkı ve Filistinli kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu göstermek istedik. Bugünün ve aldığımız eserlerin çocuklarımıza miras kalmasını arzu ediyoruz. Zaten sırf bu nedenle sergiye çocuklarımızla katıldık” yorumunu yaptı.







