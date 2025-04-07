Dünün rantçıları bugünün eylemcileri: CHP'nin riyakarlığı bu afişlerle protesto ediliyor

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı, karardan iktidarı sorumlu tutup, 'siyasi' olduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısı yapıp, iktidara yakın olduğu iddiasıyla yerli ve milli markaların boykot edilmesini istedi.

Yaşananlara bir de 2 Nisan'da "topyekün alışveriş yapmama" kararı eklendi.

Vatandaşa alışveriş yapmama konusunda çağrı yapan CHP, bunu da eline yüzüne bulaştırdı. Halk, esnafa sahip çıktı.

Yerli markaları hedefe koyup ekonomiyi çökertmeyi arzulayan CHP'nin boykot hamlesi, Kadıköy ve Nişantaşı başta olmak üzere yabancı markaları vurmuş oldu.

CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na rağmen 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu açıklandı.

ASAL Araştırma'nın yaptığı ankette, "Özel'in boykot çağrılarını doğru buluyor musunuz?" sorusuna, vatandaşın yüzde 57,3'ü destek vermedi.

Dünün rantçıları bugünün eylemcileri oldu

Sosyal medyada CHP ve Özel'in Türk ekonomisini baltalama girişimi ve boykot çabalarına karşı ironik bir gündem çalışması başlatıldı.

'#YolsuzluğaHayır' , '#RantçılaraDurDe' ve '#HalkHerŞeyiGörüyor' hashtag'leriyle paylaşılan muhalif kesimlerin riyakarlıklarını vurgulayan görsellerde, şu ifadeler yer alıyor:

Rüşvet kesildi, tabii ki eylemdeyiz! Kayıt dışı ekonomi biterse, sokaktayız!

Yemek yoksa yürürüz! Mönüde artık ballı ihaleler yok.

İhale yoksa eylem var! Kameralar açılınca devrimci, arka kapıda ihaleci

Rüşvet bitince boykot! Çark dönerken susanlar, Şimdi bağırıyor

Rant gitti, roller değişti Dün imza atanlar, bugün pankart taşıyor