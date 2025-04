Ülkenin aleyhine boykot tutmadı: Millet daha fazla alışveriş yaptı

ABD ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz ama bu arada gerek Dışişleri Bakanım gerek Ticaret Bakanım, onların gerek görüşmeleri gerekse Amerika’yla ilgili seyahat takvimleri söz konusu. Bu takvimler her an işleyebilir. Arkadaşlarımızın bu arada Amerika’ya gidişleri söz konusu olabilir. Bu ziyaretlerde de son günlerde malum gündeme gelen vergiyle ilgili yapılandırmalar meselesi de bu ziyaretlerde gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki Türkiye’ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek, sağlamak” diye konuştu.

Erdoğan, basın mensubunun bir sorusu üzerine “Şu anda bu ‘Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı” değerlendirmesini yaptı. CHP’nin son dönemde terörle ilgili attığı adımların kamuoyunu aldatmaması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “Böyle bir şey Türkiye’de zaten söz konusu değil. Biliyorsunuz biz bunları Gezi’de de gördük. Sonra neticesi ne oldu, bunları da hep beraber yaşadık. Şu anda bu son gelişmelerde de CHP’nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı, tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin şu anda her şeyidir ve terörsüz bir Türkiye’yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Her şeyiyle, ekonomide, siyasette, kültürel bağda, uluslararası ilişkilerde bambaşka gelişen bir Türkiye var. Bu Türkiye bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde inşa edecektir, ihya edecektir.”