Ülkenin aleyhine boykot tutmadı: Millet daha fazla alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar sonrasında yapılan boykot çağrısına ilişkin, “Bunları sizler zaten en az benim kadar yaşadınız. Onlar 2 Nisan’ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler ama 2 Nisan’da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi” ifadelerini kullandı. Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.





MİLLETİM AFFETMİYOR

Alışveriş miktarlarının bu artışı gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, “Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor” dedi. Erdoğan, dün bir yere misafirliğe gittiğini, oradaki kişinin “Şu anda fabrikamın araç gereçlerini, hepsini seferber ettim. Gideceksiniz, çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın ve bütün araçların gereçlerin hepsinin depolarını fulleyin. Üçünden itibaren bu şekilde mesaiye gelin” dediğini aktardı. “Bu nedir? Milli, yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir.” diyen Erdoğan, milletin bu şekilde duran her ferdine şahsı ve milleti adına çok teşekkür etti.





ABD ZİYARETİNDE TARİH BELLİ DEĞİL

ABD ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz ama bu arada gerek Dışişleri Bakanım gerek Ticaret Bakanım, onların gerek görüşmeleri gerekse Amerika’yla ilgili seyahat takvimleri söz konusu. Bu takvimler her an işleyebilir. Arkadaşlarımızın bu arada Amerika’ya gidişleri söz konusu olabilir. Bu ziyaretlerde de son günlerde malum gündeme gelen vergiyle ilgili yapılandırmalar meselesi de bu ziyaretlerde gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki Türkiye’ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek, sağlamak” diye konuştu.





CHP’NİN ADIMLARI TUTMADI, TUTMAYACAK

Erdoğan, basın mensubunun bir sorusu üzerine “Şu anda bu ‘Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı” değerlendirmesini yaptı. CHP’nin son dönemde terörle ilgili attığı adımların kamuoyunu aldatmaması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “Böyle bir şey Türkiye’de zaten söz konusu değil. Biliyorsunuz biz bunları Gezi’de de gördük. Sonra neticesi ne oldu, bunları da hep beraber yaşadık. Şu anda bu son gelişmelerde de CHP’nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı, tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin şu anda her şeyidir ve terörsüz bir Türkiye’yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Her şeyiyle, ekonomide, siyasette, kültürel bağda, uluslararası ilişkilerde bambaşka gelişen bir Türkiye var. Bu Türkiye bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde inşa edecektir, ihya edecektir.”





YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesaiye başlaması ve daha önce hakkında çıkan asılsız haberlerle ilgili değerlendirmesi sorulan Erdoğan şunları kaydetti: “Yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş’e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş’e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.”

YAPACAĞIMIZ DAHA ÇOK ŞEY VAR

Her zaman bu ülkeye, bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerinin yanında olduklarını kaydeden Erdoğan, “Yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da ‘Nasıl sağlığınız?’ diye sorduğumda aldığım cevap, ‘Gayet iyiyim, işte bugün vecibemizi de yerine getirdik.’ dediler. Rabbim, sağlık sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var” dedi.



