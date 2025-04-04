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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocukların güvenliği için 'Minguzzi' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocukların güvenliği için 'Minguzzi' talimatı

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy’de bıçaklı bir saldırıda 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet’i kaybeden Yasemin-Andrea Minguzzi çifti ile görüştü. Acılı aileyi dinleyen Erdoğan’ın, ilgili kurumlara benzer trajedilerin yaşanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışma talimatı verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı. Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle dayanışma mesajı verdi.


ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi. Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği aktarıldı. Çocukların güvenliğinin sağlanması, benzer trajedilerin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği görüşmede, Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği belirtildi. Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Mattia Ahmet Minguzzi
#çocuk
#güvenlik

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