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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini kabul etti: Sürecin yakından takipçisiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini kabul etti: Sürecin yakından takipçisiyiz

19:593/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü. Erdoğan, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul'un Kadıköy 24 Ocak 2025 tarihinde hunharca katledilmişti.

15 yaşındaki zanlı tarafından defalarca bıçaklanan 14 yaşındaki Minguzzi, saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

"Sürecin yakından takipçisiyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Minguzzi’nin ailesiyle görüştü.

Erdoğan, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da yer aldı.

Erdoğan, görüşmeye dair X paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik.

Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.

Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum.

Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Ahmet Mattia Minguzzi
#İstanbul

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