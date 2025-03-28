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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesine taziye telefonu: Failler hak ettikleri cezayı alacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesine taziye telefonu: Failler hak ettikleri cezayı alacaklar

18:4928/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesiyle telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yle telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan,
"Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra."
dedi.
"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım."
şeklinde karşılık veren anne Minguzzi,
"Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum."
ifadelerini kullandı.

Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik etti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Mattia Ahmet Minguzzi
#Telefon görüşmesi

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