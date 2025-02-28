Bakan Göktaş'tan Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine taziye ziyareti: Hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarındayız

Ahmet Mattia Minguzzii, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de bir caninin bıçakla saldırması sonucu hayatını kaybetti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir caninin bıçakla saldırması, diğer caninin ise başına tekme atması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Mattia Minguzzii'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'da vahşice hayattan koparılan evladımız Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailemizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Ahmet Mattia evladımızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."
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