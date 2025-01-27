Andrea Minguzzi, İstanbul'da bir İtalyan restoranının şefi olarak görev yapan tanınmış bir İtalyan şeftir. Kendisi, çellist Yasemin Akıncılar ile evlidir ve çiftin 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi bulunmaktadır.

Ayrıca, Andrea Minguzzi'nin Instagram hesabında, İstanbul'da çekilmiş fotoğraflar ve yemek tarifleri paylaştığı görülmektedir.

Son olarak, 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır.

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğluna Kadıköy bit pazarında bıçaklı saldırı

14 yaşındaki Mattia, iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan bit pazarına gitti.

Üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın” diye laf attı. Minguzzi ise “Pardon kardeşim” yanıtını verdi.

Sabah’ın haberine göre, şüpheli birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek, “Ben senin nereden kardeşin oluyorum” diyerek Minguzzi’ye saldırdı.

15 yaşındaki saldırgan B.B., Minguzzi’yi göğüs bölgesinden beş kez bıçakladı. Diğer saldırdan 16 yaşındaki U.B. ise kanlar içinde yerde kalan çocuğa tekme attı.

Olaya tanık olan olay yerindeki bir doktor, Minguzzi’ye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Bu ilk yardım sayesinde yaşama tutunan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı.

Bıçak darbelerinin akciğeri, böbreği ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.







