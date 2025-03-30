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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar

18:0830/03/2025, Sunday
G: 30/03/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korsan sokak gösterilerinin İBB'deki soygunu örtme çabası olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korsan sokak gösterilerinin İBB'deki soygunu örtme çabası olduğunu vurguladı.

AK Parti teşkilatlarına videolu bayram mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturmalar bahane edilerek yapılan korsan gösterilere vurgu yaptı. Suç örgütünün İBB'yi ahtapot gibi sardığını ve soruşturmanın derinleştikçe kollarının nereye uzandığının açığa çıkacağını ifade eden Erdoğan, Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına bayram mesajı gönderdi.

Video mesajında, "Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan prangadan kurtulacak." ifadeleriyle 'terörsüz Türkiye' vurgusu yapan Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturmalar bahane edilerek yapılan korsan gösterilerine de değindi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar
Gündem / Politika
30 March, Sunday

"İBB'ye yönelik soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır." diyen Erdoğan, Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörünün İBB'deki soygunu örtme çabası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız." ifadelerini de kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Bayram
#Mesaj

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