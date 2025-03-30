Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar

Video mesajında, "Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan prangadan kurtulacak." ifadeleriyle 'terörsüz Türkiye' vurgusu yapan Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturmalar bahane edilerek yapılan korsan gösterilerine de değindi.

"İBB'ye yönelik soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır." diyen Erdoğan, Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörünün İBB'deki soygunu örtme çabası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız." ifadelerini de kullandı.