Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: Rabbim İsrail'i kahru perişan eylesin

Rabbim tüm Müslümanların birliğine beraberliğe inşallah vesile eylesin. Bu birlikten beraberlikten bizleri ayırmasın. Ramazan Bayramı'nı içinde bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadr'i hep beraber yaşadık ve bu yıl da yine muhteşem muazzam bir Ramazan-ı Şerif'i yaşadık. Bu ramazan aylarını yaşamayı nasip eylesin.