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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: Rabbim İsrail'i kahru perişan eylesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: Rabbim İsrail'i kahru perişan eylesin

08:0830/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu. Gazze'deki soykırıma değinen Erdoğan "Siyonist İsrail'i Rabbim Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramına değindi.


Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Rabbim tüm Müslümanların birliğine beraberliğe inşallah vesile eylesin. Bu birlikten beraberlikten bizleri ayırmasın. Ramazan Bayramı'nı içinde bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadr'i hep beraber yaşadık ve bu yıl da yine muhteşem muazzam bir Ramazan-ı Şerif'i yaşadık. Bu ramazan aylarını yaşamayı nasip eylesin.


"Rabbim bu birliğimizi daim eylesin"


Bizi birbirimizden ayırmasın. Tabi bütün bunlarla beraber Filistin'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz ve Siyonist İsrail'i rabbim Kahhar ismi şerifi uğruna kahru perişan eylesin. Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım iri olalım diri olalım kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum.



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#Recep Tayyip Erdoğan
#bayram
#namaz
#İsrail

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