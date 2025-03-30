Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkmenistan ile iş birliğini ilerletme mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile görüşmesinde Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Berdimuhammedov’un Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Cezayir ile Gazze'de ateşkes için birlikte çalışma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşmesinde Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Filistin’de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Tebbun’un Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

"Endonezya ile ilişkiler memnuniyet verici bir istikamette gelişti"

Erdoğan'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşmesinde de Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve iş birliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

"Özbekistan ile iş birliği artarak sürecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Özbekistan ile Türkiye’nin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, önümüzdeki dönemde iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Mirziyoyev’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Kazakistan ile iş birliği ileriye taşınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmesinde Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan’ın yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesindeki ilişkileri ileriye taşımak için gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Tokayev’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Umman ile Filistin dayanışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile görüşmesinde Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, Türkiye’nin Filistin ile dayanışmayı her platformda sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Teymur El Said’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Malezya ile Filistin'de 'kalıcı ateşkes' iradesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Başbakanı İbrahim ile görüşmesinde Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin’deki insani krizin derinleştiğini, birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı ateşkes ile barışı sağlamak için gayretleri artırmanın önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede, İbrahim’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Şahbaz Şerif'in bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşmesinde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, İsrail zulmü altındaki Gazze’yi yalnız bırakmayacağını, Filistin’in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Şerif’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.







