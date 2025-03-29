Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Katar Emiri ve Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.





Erdoğan, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.









Mahmud Abbas ile görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.





Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Erdoğan görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.



