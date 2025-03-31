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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:0931/03/2025, понедельник
G: 31/03/2025, понедельник
Yeni Şafak
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Macron, Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Macron
#Fransa
#İletişim Başkanlığı

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