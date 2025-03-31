Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Macron, Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.
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