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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli mesajı: Yapacağımız daha çok şey var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli mesajı: Yapacağımız daha çok şey var

15:054/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada ABD ziyaretiyle ilgili, tarihin henüz olmadığını ifade etti. Muhalefetin boykot çağrılarına da cevap veren Erdoğan "Millet ekonomisinin aleyhine yapılan kampanyayı affetmedi" ifadelerini kullandı. Bahçeli ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Erdoğan "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu. Yapacağımız daha çok şey var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Açıklamasında ABD ziyareti tarihinin netleşmediğini kaydeden Erdoğan, "Temennimiz Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi" dedi.


'Terörsüz Türkiye'

Erdoğan ayrıca, "Terörsüz Türkiye süreci planlandığı gibi yürüyor. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı en güzel şekilde kuruyor. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine gidiyor" ifadelerini kullandı.


Erdoğan'dan boykot çağrılarına cevap

Boykot çağrıları ile ilgili de konuşan Erdoğan, "2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.


'Daha çok işimiz var'

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu. Yapacağımız daha çok şey var.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#İstanbul

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