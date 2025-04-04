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Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'i andı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:464/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebedî âleme irtihalinin 28'inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, vefatının 28. yılında andı.

Erdoğan, mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebedî âleme irtihalinin 28'inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" açıklamasında bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#MHP
#Alparslan Türkeş

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