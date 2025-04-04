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MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş dualarla anıldı

MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş dualarla anıldı

11:564/04/2025, Cuma
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MHP heyeti Türkeş'in kabrinde.
MHP heyeti Türkeş'in kabrinde.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 28’inci yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında dualarla anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 28 yıl geçti..


Alparslan Türkeş, takvimler 4 Nisan 1997'yi gösterdiğinde 80 yaşında hayatını kaybetti.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkeş'in ölümünün 28’inci yılı nedeniyle Beştepe'deki anıt mezarında tören düzenlendi.



Partililer katıldı


Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partililer ve vatandaşlar katıldı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partililerle ile birlikte dua ederken Türkeş'in mezarına kırmızı karanfiller bırakıp, su döktü.


Öte yandan 77 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası istirahatine devam ediyor.





#MHP
#Alparslan Türkeş
#Semih Yalçın

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