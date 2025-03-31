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AK Parti ve MHP heyetleri bayramlaştı

AK Parti ve MHP heyetleri bayramlaştı

10:0931/03/2025, Pazartesi
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MHP'den AK Parti'ye ziyaret.
MHP'den AK Parti'ye ziyaret.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti ve MHP heyetleri bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti ve MHP heyetleri bayramlaştı.


Ayrıntılar geliyor...

#AK Parti
#MHP
#bayram

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