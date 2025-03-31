MHP'den AK Parti'ye ziyaret.
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti ve MHP heyetleri bayramlaştı.
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti ve MHP heyetleri bayramlaştı.
Ayrıntılar geliyor...
#AK Parti
#MHP
#bayram
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti ve MHP heyetleri bayramlaştı.
Ayrıntılar geliyor...
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