MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler, geleneksel bayramlaşma ziyaretlerine başladı.





MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor. Bu kapsamda, DEM Parti'den bir heyet, MHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.









Heyetler arasında bayramlaşma programı gerçekleşti. İki partinin heyetleri eş zamanları olarak iki siyasi partinin Genel Merkezi'ni ziyaret etti.





MHP’nin kabul heyeti Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluştu.





Diğer siyasi partilerle gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretlerinde ise Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.





MHP’de bayramlaşma trafiği saat 09.00’da Demokratik Sol Parti (DSP) heyetinin ziyaretiyle başladı. Ardından Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile bayramlaşmalar devam etti. Aynı saatlerde MHP heyeti de bu partilere karşılıklı ziyaretlerde bulundu.









MHP, İYİ Parti ve CHP'yi ise bu bayramda ziyaret etmeyecek.







