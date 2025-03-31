Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:3831/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma.
MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma.

MHP ve DEM Parti heyetleri arasında ilk kez bayramlaşma ziyareti gerçekleşti.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler, geleneksel bayramlaşma ziyaretlerine başladı.


MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor. Bu kapsamda, DEM Parti'den bir heyet, MHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.



Heyetler arasında bayramlaşma programı gerçekleşti. İki partinin heyetleri eş zamanları olarak iki siyasi partinin Genel Merkezi'ni ziyaret etti.


MHP’nin kabul heyeti Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluştu.

Diğer siyasi partilerle gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretlerinde ise Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.


MHP’de bayramlaşma trafiği saat 09.00’da Demokratik Sol Parti (DSP) heyetinin ziyaretiyle başladı. Ardından Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile bayramlaşmalar devam etti. Aynı saatlerde MHP heyeti de bu partilere karşılıklı ziyaretlerde bulundu.



MHP, İYİ Parti ve CHP'yi ise bu bayramda ziyaret etmeyecek.



#MHP
#Bayram
#DEM Parti

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/1 ne zaman? İşte ÖSYM 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav takvimi