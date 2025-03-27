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MHP lideri Devlet Bahçeli: Karanlık oyunlara gelmeyeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli: Karanlık oyunlara gelmeyeceğiz

04:0027/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

CHP’nin çağrısıyla başlayan sokak olaylarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin yakasından mutlaka tutulmalıdır. Türkiye karanlık oyunlara gelmeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medya hesabından bir açıklama yaparak gündemi değerlendirdi. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Saraçhane provokasyonuyla Türkiye’nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP’sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur. ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenler Şehzadebaşı Cami'sini ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Cami duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir.”


#politika
#MHP
#Devlet Bahçeli

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