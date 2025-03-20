Bahçeli: Hiç kimse dokunulmaz değil

MHP lideri Bahçeli, “Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır. Türk yargısına güvenim tamdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir.”