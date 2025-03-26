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Bahçeli ile görüşen Nazlı Çelik: Önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacak

Bahçeli ile görüşen Nazlı Çelik: Önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacak

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:1526/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli ile Nazlı Çelik (Foto: Arşiv)
Devlet Bahçeli ile Nazlı Çelik (Foto: Arşiv)

Sunucu Nazlı Çelik, Kandil münasebetiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü açıkladı. "Sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten çok mutlu oldum" diyen Çelik, "Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti." dedi.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay kalp kapağı ameliyatı oldu. MHP’den yapılan açıklamada 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon üzerine ameliyata gerek duyulduğu belirtilerek, “Tıbbi durumu son derece iyi , odasında dinleniyor” denildi.

Bahçeli'nin istirahat ettiği dönemi fırsat bilen provokatörler, MHP liderinin entübe edildiğini dahi iddia etti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Nazlı Çelik, Bahçeli ile görüştü

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Kandil münasebetiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacak

"Sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum." diyen Çelik, "MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti." ifadelerini kullandı.


#Devlet Bahçeli
#Nazlı Çelik
#MHP

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