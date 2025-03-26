Bahçeli ile görüşen Nazlı Çelik: Önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacak

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay kalp kapağı ameliyatı oldu. MHP’den yapılan açıklamada 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon üzerine ameliyata gerek duyulduğu belirtilerek, “Tıbbi durumu son derece iyi , odasında dinleniyor” denildi.

Bahçeli'nin istirahat ettiği dönemi fırsat bilen provokatörler, MHP liderinin entübe edildiğini dahi iddia etti.