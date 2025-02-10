MHP lideri Devlet Bahçeli: Hızla iyileşiyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığının değiştirilmesi sonrası, partisinin kuruluşunun 56. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, sağlık durumuna ilişkin “Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim’e şükrediyorum” ifadesini kullandı.

“Göreve geldiği andan itibaren çıldırmış gibi siyasi, ekonomik ve diplomatik krizleri tetikleyen, akli ve ahlaki melekeleri bakımından acil gözetime ihtiyaç duyan ABD Başkanı’nın ve kaotik uluslararası düzenin karşısında Türk milliyetçiliğinin yegane direniş cephesi olduğunu idrak ve ifade etmek istikbalimizin muhafazasına aleni hizmet olacaktır” ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti: “Bilhassa hatırlatmak isterim ki, mafyavari siyaset usulüyle Gazze’ye çökme ve üzerine kapaklanma planı zaman ayarlı bir bombadır. İsrail’den Gazze’nin devralınacağını söyleyip Gazzeli mazlumların Mısır ve Ürdün başta olmak üzere bazı bölge ülkelerine sürgün edileceğini söylemek, emperyalist eşkıyalığın mütehakkim zorbalığıdır.”