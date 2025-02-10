MHP lideri Devlet Bahçeli: Hızla iyileşiyorum

MHP lideri Bahçeli, tedavide sona yaklaşıldığını belirterek, “Hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Şifayı bahşeden Rabbime şükrediyorum” açıklamasında bulundu. Bahçeli, MHP’nin 56. yılı mesajında, Trump’ı sert bir dille eleştirerek, "Gazze'ye çökme ve üzerine kapaklanma planı zaman ayarlı bir bombadır" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığının değiştirilmesi sonrası, partisinin kuruluşunun 56. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, sağlık durumuna ilişkin “Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim’e şükrediyorum” ifadesini kullandı.
Bahçeli açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamasına da değindi.
ÇÖKME PLANI ZAMAN AYARLI BOMBA!
“Göreve geldiği andan itibaren çıldırmış gibi siyasi, ekonomik ve diplomatik krizleri tetikleyen, akli ve ahlaki melekeleri bakımından acil gözetime ihtiyaç duyan ABD Başkanı’nın ve kaotik uluslararası düzenin karşısında Türk milliyetçiliğinin yegane direniş cephesi olduğunu idrak ve ifade etmek istikbalimizin muhafazasına aleni hizmet olacaktır” ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti: “Bilhassa hatırlatmak isterim ki, mafyavari siyaset usulüyle Gazze’ye çökme ve üzerine kapaklanma planı zaman ayarlı bir bombadır. İsrail’den Gazze’nin devralınacağını söyleyip Gazzeli mazlumların Mısır ve Ürdün başta olmak üzere bazı bölge ülkelerine sürgün edileceğini söylemek, emperyalist eşkıyalığın mütehakkim zorbalığıdır.”
Emperyalizmin sömürgeciliğin en yüksek aşaması olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Vakit kesinlikle bir olma vakti, diri olma vakti, hep birlikte Türkiye ve Türk milleti olma vaktidir” ifadelerini kullandı.