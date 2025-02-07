MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 6 Şubat açıklaması: Kentsel dönüşümü hızlandırmak acil bir ihtiyaçtır

"Tam iki yıl önce Türkiye ve Türk milleti asrın felaketi olarak tarif ve tanımı yapılan büyük bir yıkıma maruz kaldı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ardışık depremler ülkemizi can evinden vurdu. 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz depremin ağır tahribatlarıyla sarsıldı. Acılarını hala yüreğimizde taşıdığımız ve sayıları 54 bini bulan kardeşimiz hayatını kaybederken 107 bin kardeşimiz de yaralandı. Hayaller toprak altında kaldı. Nice umutlar, nice özlemler, nice yaşama sevinç ve hedefleri kesintiye uğradı ve kayboldu."