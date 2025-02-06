Siyasilerden Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi.

Yatırıldığı hastanede gerçekleşen başarılı operasyonun ardından Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, siyasilerden de MHP liderine geçmiş olsun dilekleri iletildi.

"Sayın Bahçeli'ye acil şifalar diliyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Bahçeli'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum."

"Millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"Başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık durumunun da çok şükür oldukça iyi olduğunu öğrendiğimiz Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum."

"Rabbimden acil şifalar diliyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, geçirdiği kalp kapakçığı değişimi operasyonu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."



