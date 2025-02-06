Siyasilerden Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajları

Kalp kapakçığı değişen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye siyasilerden geçmiş olsun mesajları iletildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bahçeli'ye acil şifalar dileyerek, "En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi.
Yatırıldığı hastanede gerçekleşen başarılı operasyonun ardından Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, siyasilerden de MHP liderine geçmiş olsun dilekleri iletildi.
"Sayın Bahçeli'ye acil şifalar diliyorum"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Bahçeli'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum."
"Millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum"
"Başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık durumunun da çok şükür oldukça iyi olduğunu öğrendiğimiz Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum."
"Rabbimden acil şifalar diliyorum"
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, geçirdiği kalp kapakçığı değişimi operasyonu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum."
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."