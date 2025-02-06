Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi

21:066/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
MHP lideri Bahçeli ameliyat geçirdi, sağlık durumu iyi.
MHP lideri Bahçeli ameliyat geçirdi, sağlık durumu iyi.

Geride kalan gün rutin kontrolleri için hastaneye yatırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Partiden yapılan duyuruda, "10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, bugün mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştı.

Partiden yapılan son dakika açıklamasına göre; Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

"10 yıl önce değiştirilen kalp kapağında dejenerasyon bulguları görüldü"

MHP'den yapılan açıklamada,
"Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır."
ifadeleri yer aldı.

"Sağlık durumu son derece iyi, odasında dinleniyor"

Bahçeli'nin tıbbi durumunun son derece iyi ve stabil olduğu vurgulanırken,
"Sayın Bahçeli odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."
denildi.

#Devlet Bahçeli
#MHP
#Kalp kapakçığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir?