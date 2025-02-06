MHP lideri Bahçeli ameliyat geçirdi, sağlık durumu iyi.
Geride kalan gün rutin kontrolleri için hastaneye yatırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Partiden yapılan duyuruda, "10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, bugün mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir" denildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştı.
Partiden yapılan son dakika açıklamasına göre; Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
"10 yıl önce değiştirilen kalp kapağında dejenerasyon bulguları görüldü"
"10 yıl önce değiştirilen kalp kapağında dejenerasyon bulguları görüldü"
MHP'den yapılan açıklamada,
"Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır."
ifadeleri yer aldı.
"Sağlık durumu son derece iyi, odasında dinleniyor"
"Sağlık durumu son derece iyi, odasında dinleniyor"
Bahçeli'nin tıbbi durumunun son derece iyi ve stabil olduğu vurgulanırken,
"Sayın Bahçeli odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."
denildi.
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