Edinilen bilgiye göre, F.K. (60) idaresindeki 70 T 0060 plakalı ticari taksi ile İ.E. yönetimindeki 07 VD 572 plakalı Opel marka otomobil üst geçit üzerinde kafa kafaya çarpıştı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü F.K. yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle üst geçit, polis ekiplerince bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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