Karaman'da kendisinden haber alınamayan bir kişi, yaşadığı evde ölü bulundu.
Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan İmdat Yılmaz'dan (60) haber alamayan yakınları, adrese gitti.
Yılmaz yerde hareketsiz bulundu
Yakınları, eve girdiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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