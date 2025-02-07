Bahçeli’ye kalp kapağı ameliyatı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine bugün mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi. MHP'den yapılan ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ile Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek'in isimlerinin yer aldığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."