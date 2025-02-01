Bahçeli'den teğmenlerin ordudan ihracına destek: Ceza doğru ve isabetlidir

MHP lideri Bahçeli, teğmenlerin ordudan ihracına destek vererek kararın isabetli olduğunu söyledi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, beş teğmen ve üç amirin korsan yemin nedeniyle ordudan ihraç edilmesine ilişkin açıklamada bulunarak kararın doğru ve isabetli olduğunu söyledi. Açıklamasında herkesin bu karara saygı duyması gerektiğini belirten Bahçeli, "Karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beş teğmen ve üç amirinin ordudan ihracına ilişkin, "
TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır.
" dedi.
MHP lideri Bahçeli, korsan yemin nedeniyle beş teğmen üç amirinin ordudan ihracına ilişkin açıklamada bulundu.
Bahçeli tarafından yapılan yazılı açıklamada
Milli Savunma Bakanlığının
(MSB) yapmış olduğu açıklama mucibince, beş teğmene ve üç disiplin amirine TSK Disiplin Kanunu gereğince "silahlı kuvvetlerden ayırma" cezası verildiği hatırlatıldı.
"Doğru ve isabetli bir karar"
Açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fesat, fitne, olay, oluşum, durum, beyan ve gruplaşmaya müsaade edilmemesi gerektiğini ve bugüne kadar da edilmediğini ifade eden Bahçeli, "
TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır.
" dedi.
"Demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalı"
Herkesin bu karara saygı duyması gerektiğini belirten Bahçeli, "
Karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır.
" ifadelerini kullandı.
"Slogana bel bağlayıp huzuru sekteye uğratmak için el ovuşturan kokuşmuşlar"
Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kaydetti:
"Teğmenler üzerinden organize saldırı ve provokasyon ortamı hazırlamanın peşine takılan sahte ve riyakar Atatürkçülerin oyununa gelecek, figüranı olacak, iğrenç senaryolarına bel bağlayacak bir vatan ve millet sevdalısı kahramanımız yoktur, asla da olmayacaktır.
“Hepimiz Mustafa Kemal’in Askeriyiz” sloganı atan üç beş kişiyi bahane ederek ülkemizin huzur ve istikrarını sekteye uğratmak için el ovuşturan kokuşmuşlar, öncelikle terörle mücadelede 40 yıldır olağanüstü bir dirayet ve cesaret sergileyen Mehmetçiklerin kimin askeri olduğunu itiraf etmekle mesul ve mükelleftir."
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