CHP yandaşı Halk TV, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle İstanbul Anadolu Yakası'nda bir özel hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını öne sürdü.

Öte yandan yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama da MHP lideri Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çeliker, Devlet Bahçeli'ye kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapıldığını belirterek tahliller ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından MHP lideri Bahçeli'nin tekrar mesaisine devam edeceğini söyledi.