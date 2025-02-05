Halk TV, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını öne sürmüştü. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği öğrenildi. Öte yandan Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP liderinin, tahliller ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından tekrar mesaisine devam edeceğini söyledi.
CHP yandaşı Halk TV, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle İstanbul Anadolu Yakası'nda bir özel hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını öne sürdü.
Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara ilişkin parti kaynaklarından açıklama yapıldı.
Rutin kontrolleri yapıldı, sağlık durumu iyi
"Tekrar mesaisine devam edecek"
Öte yandan yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama da MHP lideri Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çeliker, Devlet Bahçeli'ye kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapıldığını belirterek tahliller ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından MHP lideri Bahçeli'nin tekrar mesaisine devam edeceğini söyledi.