MHP'den yangın faciasının ardından yeni kanun teklifi

İsmail Özdemir otel yangınında oğlu ve eşini son anda kurtarmıştı
Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi grubu turizm bölgelerinde 'yangına 10 dakika mesafede' seyyar ya da sabit itfaiye bulunmasını zorunlu kılan yeni bir kanun teklifi verdi.
Bolu-Kartalkaya’daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir eşi ve oğlunu son anda kurtardı.
Özdemir, turizm bölgelerinde
"yangına 10 dakika içinde müdahale"
sağlayacak sabit veya seyyar itfaiye birimlerini zorunlu kılan yasa teklifini Meclis’e sundu.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Özdemir, şu ifadeleri kullandı;
"Ülkemizde yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin insanımızı hayatta tutabilmek için ne derecede kritik öneme sahip olduğunu Bolu’da çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Bu kapsamda meclise sunduğumuz yeni kanun teklifi ile her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ayrıca 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik' uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifimizi de hazırlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin, TBMM Grup toplantımızda ifade buyurdukları gibi MHP olarak hem bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması hem de kim olursa olsun sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla ve sonuna kadar takipçisi olacağız."
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